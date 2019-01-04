Beşiktaş stoperini PSV'de buldu

Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği Fransız stoper için Hollanda kulübü ile yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı.

NTV Spor'un haberine göre; Bonservis bedeli konusunda konusunda PSV Eindhoven ile anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlayıp, 27 yaşındaki oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor.

Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valencienne ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı.

Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu sezon başında başında da Beşiktaş'ın gündemine gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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