Beşiktaş, Süleyman Seba'yı andı

Törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler katıldı. Orman anma töreninde "Bize çok şey öğretti" ifadelerini kullandı. Törenden sonra Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in kabri de ziyaret edildi.

Beşiktaş'ın onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Törene, başkan Fikret Orman, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, transfer komitesi ve hukuktan sorumlu üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu, amatör şubelerden sorumlu üye Erdal Karacan, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, genel koordinatörü Levent Çifter, divan kurulu üyeleri ve Beşiktaş'ın atletizm takımı oyuncularınun yanı sıra Seba’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.