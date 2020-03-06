Beşiktaş Süper Lig'i bırakmıyor

Beşiktaş Kulübü, Ankaragücü maçına saatler kala açıklama yaptı ve Douglas'ın sezonu kapattığını duyurdu.

Dünyanın önde gelen kulüplerinin takibinde olan ve sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın talipleri artıyor.

İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao'ya kancayı taktı. Sarı-kırmızılı takım 23 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istiyor.

Tercihini Ay-Yıldızlılar yana kullanan Mert Müldür, Avusturya tarafından askere çağrıldı. Genç oyuncuya, Avusturya Milli Takımı'nı seçmesi için baskı yapılıyor.

Galatasaray'da, yeni sezon öncesi takımdan gönderilmesi düşünülen Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek Faslı oyuncu için yeni sözleşme talep etti.

8

Emre Belözoğlu: Sakatlığı atlatıp görev almak istiyorum

Fenerbahçe'de yapılan son antrenmana takımın başında çıkan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde olmak yerine sahada olmak istediğini dile getirdi.