Beşiktaş Süper Lig'i bırakmıyor

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı evsahibi ekip 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6'da Burak Yılmaz (penaltı) ve 88'de Adem Ljajic kaydetti.
Ankaragücü'nün tek golünü 90+3'te İlhan Parlak (penaltı) attı.
"SERGEN'İN ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİ
Milli futbolcu Burak Yılmaz bu sezon ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti