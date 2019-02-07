Beşiktaş takik ve kondisyon çalıştı

1 Mbaye Diagne Avrupa'nın zirvesinde Cezasının bitmesiyle Trabzonspor karşısında ilk kez Galatasaray forması giymesi beklenen Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappe gibi isimleri sollamayı başardı.

2 Avni Yıldırım WBC kemeri için dövüşecek Türkiye boks tarihinde ilk kez bir Türk sporcu, WBC yeşil kemer unvanı için ringe çıkıyor. Avni Yıldırım, boks dünyasının en önemli unvanı için Anthony Direll ile kozlarını paylaşacak.

3 Sergen Yalçın: Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna ediyoruz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni transfer Ozan Tufan ile ilgili, "Onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

4 Manchester United taraftarı Kagawa'yı istiyor İngiliz basını, Manchester United taraftarının eski futbolcuları Shinji Kagawa'yı takımda yeniden görmek istediklerini yazdı.

5 Yıldırım Demirören'den Fatih Terim'e başsağlığı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Talat Terim'in cenazesine katılarak Fatih Terim'e başsağlığı diledi.

6 Benzia herkesten ayrı oturdu Fenerbahçe'de 28 kişilik kadroya alınmayan Benzia, tamamen dışlanmış durumda. Cezayirli futbolcunun, düzenlenen imza töreninde herkesten ayrı oturması dikkat çekti.

7 Talat Terim toprağa verildi Dün hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Terim, son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun naaşı, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

8 Tolgay: Dönerin her türlüsünü yerim Tolgay Arslan, Hasan Ali Kaldırım'ın "Almanya'daki döner mi daha iyi Türkiye'deki döner mi?" şeklindeki sorusuna, "Farketmez. Döneri, dürümü her türlü yerim" diyerek cevap verdi.

9 3 büyüklerin yabancı kuralıyla ilgili görüşleri 14 yabancı kuralında deneme süresi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe sınır gelmesi gerektiğini belirtirken, G.Saray ise kuralın aynen devam etmesini istiyor.