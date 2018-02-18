Beşiktaş, Talisca'yı Rüştü örneğiyle savunacak

Siyah beyazlılar, pazartesi günü TFF'ye yazılı savunmasını iletecek. Hafta başında ABD'ye giden Fikret Orman, Bayern Münih maçı için Almanya’ya geçmeyi planlıyordu. Konyaspor karşılaşması sonrası planını değiştiren Fikret Orman, İstanbul’a döndü.

AVRUPA'DA DA ÖRNEKLERİ VAR

Siyah-beyazlı yönetim maçın ardından savunma için hazırlıklarına başladı. Orman, pazartesi günü savunmayı bizzat TFF'ye teslim edecek. Fikret Orman daha sonra takım uçağıyla Münih'e hareket edecek. Beşiktaş, savunmasında Avrupa’da Talisca’nın kartına benzer pozisyonlar ve verilen kararların eklendiği, geniş kapsamlı bir dosya hazırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMASI RÜŞTÜ

Beşiktaş, Talisca'nın savunmasında yıllar evvel Trabzonspor maçında haksız yere kırmızı kart gösterilen ve PFDK tarafından ceza verilmeyen Rüştü Reçber'i örnek gösterecek.