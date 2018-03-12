Beşiktaş Talisca'yla kazanıyor

Talisca ikinci yarı forma giydiği 7 lig maçında fileleri 7 kez havalandırırken, kupada görev aldığı 4 maçta ise 2 gol kaydetti. Yıldız futbolcu ligin ilk yarısında oynadığı 24 maçta 7 golde kalmıştı.

TALİSCA ATINCA BEŞİKTAŞ KAYBETMİYOR

Bu sezon siyah-beyazlı formayı toplamda 36 kez giyen 24 yaşındaki oyuncu, 16 gole ulaşırken, 4 de asist yaptı. Talisca bu performansı ile, 13 gol ve 9 asisti bulunan Negredo ile birlikte Beşiktaş'ta skora en çok katkı yapan isim oldu.

Yıldız futbolcu gollerin yanı sıra, ilginç bir istatistikle de ön plana çıkıyor. Beşiktaş, son iki sezondur Anderson Talisca'nın gol attığı maçlarda mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, son iki sezonda tüm kulvarlarda 27 maçta 33 gol kaydeden Brezilyalı futbolcunun gol attığı bu karşılaşmalarda 21 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kal