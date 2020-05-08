Beşiktaş, tam kadro kamp yapacak

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlama tarihinin kesinleşmesi üzerine kulüpler de çalışma takvimlerini netleştirmeye başladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar Nevzat Demir Tesisleri'nde tam kadro çalışmalarına başlıyor.
TAM KADRO YER ALACAKLAR
Bir süredir idmanlarına gruplar halinde devam eden siyah-beyazlıların, tam kadro halinde kampa girecekleri belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Siyah-beyazlılarımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacak.''