Beşiktaş taraftarı Bursa maçına alınmayacak

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Hasan Ali: En iyi sol bek benim

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F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

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Mourinho basın toplantısını terk etti

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Karius: İmaj önemli ama performansımla konuşulmak istiyorum

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1 Galatasaray'ın golcü adayları Türkiye'de transfer dönemi bu hece saat 12'de sona erecek. Gomis'in boşluğunu henüz dolduramayan Galatasaray'ın gün içinde forvet transferini tamamlaması bekleniyor.

2 Artistlik yapıp nakavt olan İrlandalı dövüşçü James Gallagher ile Ricky Bandejas arasında yapılacak olan maç öncesi rakibini aşağılayan İrlandalı dövüşçü, nakavt oldu.

3 Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı Beşiktaş'ın Torino'dan 1 yıllığına kiraladığı Boşnak asıllı Sırp futbolcu Ljajic, futbolunun yanı sıra, milli marşı okumayı reddetmesi ve gol sevinçleriyle yıllardır adından söz ettirmeyi başardı.

4 Kura çekimi sonrası yapılan capsler G.Saray'ın 2011 yılında KAP'a bildirdiği ancak transfer edemediği Forlan, kura çekiminde sarı-kırmızılı takıma uğurlu geldi. Kura çekimi sonrası, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

5 Adem Ljajic Beşiktaş'ta Beşiktaş, Adem Ljajic ve kulübü Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Boşnak asıllı Sırp yıldız, bugün İstanbul'da olacak.

6 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.

7 Şenol Güneş'in aklında milli takım var Partizan maçı sonrası basın toplantısı yapan Şenol Güneş, Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.

8 UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

9 Jailson İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques Siqueira, İstanbul'a geldi.