Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş taraftarı Bursa maçına alınmayacak

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, Bursaspor-Beşiktaş maçına deplasman takım taraftarının alınmayacağını duyurdu.

Yorum Yap

Beşiktaş taraftarı Bursa maçına alınmayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, yıllardır iki takım taraftarları arasında yaşanan gerilim nedeniyle siyah-beyazlıların maça giremeyeceklerini duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 14.08.2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor – Beşiktaş müsabakasını taraftarlarımızın stadyumda izleyemeyeceğine yönelik karar alınmıştır. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM