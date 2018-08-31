Beşiktaş taraftarı Bursa maçına alınmayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, yıllardır iki takım taraftarları arasında yaşanan gerilim nedeniyle siyah-beyazlıların maça giremeyeceklerini duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 14.08.2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor – Beşiktaş müsabakasını taraftarlarımızın stadyumda izleyemeyeceğine yönelik karar alınmıştır. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."