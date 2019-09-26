Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası deprem etkisi yarattı. 7 yıldır kulüpte başkanlık görevini sürdüren Orman'ı kararından vazgeçirmek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, destek olmak için stadın önünde toplandı.

Beşiktaş'ta yönetim, olağanüstü seçim kararı almak için toplandı. Statta yapılan toplantıya gelen Fikret Orman'a taraftarların yoğun ilgisi vardı.

TARAFTAR PANKART AÇTI

Fikret Orman gelmeden önce stadın önünde toplanan bir grup siyah-beyazlı taraftar, "Başkan bizi bırakma" dövizleri ile "Böyle ayrılık olmaz" yazan pankart açtılar.

Vodafone Park'a gelen Fikret Orman'a sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, "Bizi bırakma Başkan" şeklinde tezahüratlar yaptı. Yoğun kalabalığın içinde konuşan Orman ise, "Hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık döneminde görevinden istifa etmiş, taraftarların ve camianın baskısı sonrası kararından vazgeçerek göreve devam etmişti.

Beşiktaş taraftarı Fikret Orman'a destek oldu- İZLE