Beşiktaş taraftarı G.Saray deplasmanında

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı.

Vodafone Park'ta toplanarak 35 otobüsle saat 15.30'da yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yaptı.

Bu arada taşkınlık yapan bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı. Otobüslerden indirilen taraftarların, güvenlik kordonu altında tribünlere girişi sağlandı.

Öte yandan derbiyi deplasman tribününde takip etmek için bazı Japon taraftarların da TT Stadyum'una gittiği görüldü.