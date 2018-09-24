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Beşiktaş taraftarı Kadıköy deplasmanına gitti

Fenerbahçe derbisi için Vodafone Park önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, bindikleri otobüslerde hiçbir taşkınlık çıkarmadan Kadıköy deplasmanına gitti.

Beşiktaş taraftarı Kadıköy deplasmanına gitti
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanacak dev derbi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy delasmanına gitmek için Vodafone Park'ta buluştu.

ÜST ARAMASI YAPILDI

Toplanan taraftarlar polislerin üst araması yapmasından sonra belediyeden tahsis edilen otobüslere bindirildi.

CAMLAR KIRILIYORDU

Daha önce deplasmana giden taraftarlar otobüslerin camlarını kırarak maddi hasarlara yol açıyordu.

Beşiktaş taraftarı Kadıköy deplasmanına gitti VİDEO

TAŞKINLIK YAŞANMADI

Kulüplerin uyarılarına dinleyen siyah-beyazlı taraftarlar bu yıl, hiçbir taşkınlık yapmadan Kadıköy'e gitti.

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