Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanacak dev derbi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy delasmanına gitmek için Vodafone Park'ta buluştu.
ÜST ARAMASI YAPILDI
Toplanan taraftarlar polislerin üst araması yapmasından sonra belediyeden tahsis edilen otobüslere bindirildi.
CAMLAR KIRILIYORDU
Daha önce deplasmana giden taraftarlar otobüslerin camlarını kırarak maddi hasarlara yol açıyordu.
Beşiktaş taraftarı Kadıköy deplasmanına gitti VİDEO
TAŞKINLIK YAŞANMADI
Kulüplerin uyarılarına dinleyen siyah-beyazlı taraftarlar bu yıl, hiçbir taşkınlık yapmadan Kadıköy'e gitti.