Beşiktaş taraftarı Kagawa'yı selamlayacak

Japon futbolcu ilk kez Vadafone Park'ta siyah beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
ÖZEL BİR HOŞ GELDİN PARTİSİ OLACAK
Beşiktaş taraftarı da transferinin hemen ardından forma giydiği Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna girip 3 dakika içinde 2 gol atan Kagawa'yı özel bir hoş geldin partisi hazırlıyor.
JAPON SELAMIYLA SELAMLANACAK
Siyah beyazlı taraftarlar tribünlere çağıracağı Kagawa'yı Japon selamıyla selamlayacak.
Japon selamının tam olarak nasıl yapılacağını ise Beşiktaş'ın resmi instagram hesabından taraftarlara görselle anlattı. İnstagram hesabından Kagawa'nın karikatürle 3 madde Japon selamının nasıl yapılacağı anlatıldı.