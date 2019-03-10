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Beşiktaş taraftarı Karius'u ıslıkladı

Beşiktaş'ın Konyaspor'la karşılaştığı maçta hatalı gol yiyen Loris Karius, topla buluştuğu anlarda siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Beşiktaş taraftarı Karius'u ıslıkladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasnda Konyaspor'u ağırladı.

Mücadelenin iyi başlayan Beşiktaş ilerleyen dakikalarda Karius'un üzerine gelen topu tutaması sonucu kalesinde gol gördü.

HATALI GOL YEDİ TARAFTAR ISLIKLADI

Alman kaleci Ömer Ali Şahiner'in şutunda topu ellerinin arasından kaçırdı ve Konyaspor'un beraberlik golünü atmasına sebebiyet verdi.

Bu pozisyona çok sinirlenen Beşiktaş taraftarı, Loris Karius'a top geldiği anda Alman kaleciyi ıslıkladı.

Kız arkadaşının tribünden takip ettiği mücadelede ıslıklanan Karius, Beşiktaş formasıyla 36. kez gol yedi.

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