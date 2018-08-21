Beşiktaş taraftarı Partizan maçına alınmayacak

Talisca yine Çin'de harika bir gol attı

1 Volkan: Gün geldiğinde kale Berke'nin Benfica ve Yeni Malatyaspor maçlarında hatalı goller yiyen Volkan, eldivenleri Berke'ye vermekten dolayı mutluluk duyacağını ancak bunun henüz zamanı olmadığını söyledi.

2 Alanyaspor Başkanı transfer sürecini anlattı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba'nın F.Bahçe'yle forma numarasına kadar anlaştığını ancak daha sonra gitmekten vazgeçtiğini söyledi.

3 Taraftar Karius'u Behlül'e benzetiyor Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Liverpoollu kaleci Karius, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Behlül' karakterine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

4 Şansal Büyüka'dan transfer istihbaratı Şansal Büyüka, Negredo'nun yüzde 95 ihtimalle Al Nassr kulübüne transfer olduğunu söyledi. Büyüka, Vagner Love ve Feghouli hakkında da konuştu.

5 Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok Boğaz manzaralı evinde röportaj veren Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, "Orta sınıf bir ailenin yaşadığı gibi yaşıyoruz" dedi.

6 Fenerbahçe, Giuliano'yu sattığını resmen açıkladı Sarı-lacivertliler Giuliano'yu 10.5 milyon euroya Suudi Arabistan'a sattığını açıkladı.

7 Loris Karius Beşiktaş'ta Beşiktaş, Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile el sıkıştı.

8 Ahmet Ağaoğlu: Burak'ın aklını karıştırmaya çalışıyorlar Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'la ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Her güzide kulübümüzü, adına ve markasına yakışır davranmaya çağırıyoruz" diyerek Beşiktaş'a göndermede bulundu.

9 Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, tekrar seçime girmeyi düşünmediğini, artık sadece bir taraftar olarak kalacağını söyledi.