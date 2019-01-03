Trabzonspor'dan ayrılan Burak Yılmaz, Beşiktaş'la anlaştı. Transfer gerçekleşmeden önce Burak'a büyük tepki gösteren siyah-beyazlı ekibin taraftarları Antalya'da da protestolarını sürdürdü.

HIRSIZ BURAK DİYE BAĞIRDILAR

Devre arası kampı için Antalya'ya gelen Beşiktaş'ı taraftarlar karşıladı. Şenol Güneş başta olmak üzere tüm takıma sevgi gösterilerinde bulunan siyah-beyazlı taraftarlar Burak Yılmaz'ın gelişini ise protesto etti.

Beşiktaş taraftarından Burak transferine tepki - İZLE

Henüz resmi açıklama olmadığı için Burak kafilede yer almadı ancan buna rağmen taraftarlar, "Hırsız Burak" diyerek deneyimli golcünün aleyhine bağırdılar.

NEDEN HIRSIZ DİYE BAĞIRIYORLAR?

Siyah-beyazlı taraftarların Burak'a olan kızgınlığı yıllar öncesine dayanıyor. Golcü futbolcunun Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Konyaspor'a karşı elle attığı gol, taraftarla Burak'ın arasını açan ilk olay olmuştu.

Yıllar sonra bir derbi maçında yaşanan olay ise Burak ile taraftarlar arasındaki bağı iyice koparmıştı. İnönü'de oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Escude'nin müdahalesi olmamasına rağmen kendisini yere atan 33 yaşındaki golcü, penaltıyı alarak karşılaşmanın 3-3 berabere gitmesini sağlamıştı.

O günden bu yana yıldız futbolcuya "Hırsız Burak" lakabı takan Beşiktaşlılar, bu yüzden tecrübeli forvetin transferine karşı çıkıyor.