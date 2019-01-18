Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz'a tepki

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında Akhisarspor'un konuğu oldu.
TRİBÜNE ÇAĞIRILMADI
Siyah-beyazlıların Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, bu mücadeleye ilk 11'de başladı.
Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarların alkışlamak için tribüne çağırmadığı Burak Yılmaz'a tepki büyüktü.
HIRSIZ İSTEMİYORUZ
Manisa deplasmanında yer alan Beşiktaş taraftarı, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde tezahüratlar yaparak golcü futbolcuya tepki gösterdi.
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