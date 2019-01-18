Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz'a tepki

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

Şenol Güneş, çalıştırdığı kulüplere oyuncu satışından 116 milyon euroluk katkı sağladı. Güneş'i 51 milyon euro ile Aykut Kocaman takip ediyor.

En çok futbolcu satan teknik direktörler

Rodrigues'i transfer eden, Belhanda'nın ise aklını karıştıran Arap kulüpleri, bu kez Feghouli'nin peşine düştü.

Araplar Feghouli'ye 6 milyon euro maaş teklif etti

Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Eren Derdiyok, Çin'e transfer oluyor.

Eren Derdiyok için Çin'den teklif var

Beşiktaş'a transfer olduğu ilk günden beri adı birçok isimle anılan Alman file bekçisi Karius, İstanbul'a gelen sevgilisi Sophia Thomalla ile beraber Nişantaşı'nda görüntülendi.

Fenerbahçe'nin kötü gidişi hakkında konuşan Ali Koç, "Rabbim bizi test ediyor ama güzel günler yakında" dedi.

Ali Koç: Rabbim bizi test ediyor

1 Slimani ve Benzia ıslıklandı Fenerbahçe'de, Ümraniyespor maçında vasatı aşamayan Slimani ile Benzia protesto edildi.

2 Ali Koç: Rabbim bizi test ediyor Fenerbahçe'nin kötü gidişi hakkında konuşan Ali Koç, "Rabbim bizi test ediyor ama güzel günler yakında" dedi.

3 Araplar Feghouli'ye 6 milyon euro maaş teklif etti Rodrigues'i transfer eden, Belhanda'nın ise aklını karıştıran Arap kulüpleri, bu kez Feghouli'nin peşine düştü.

4 Eren Derdiyok için Çin'den teklif var Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Eren Derdiyok, Çin'e transfer oluyor.

5 Fenerbahçeli taraftar yine üzüldü Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Tarihinin en kötü günlerini geçiren sarı-lacivertlilerde taraftarlar bir kez daha kahroldu.

6 Rakibine tüküren Diagne'ye verilecek ceza Türkiye Kupası maçında rakibi Tzavellas'a tüküren Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Diagne'ye 4 maç ceza verilecek.

7 Ersun Yanal: Elimizdekilerin değerini yükseltmeliyiz Devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu belirten Ersun Yanal, ellerindeki oyuncuların performansını yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

8 Sophia Thomalla: Karius için dövüşüyorum Beşiktaş'a transfer olduğu ilk günden beri adı birçok isimle anılan Alman file bekçisi Karius, İstanbul'a gelen sevgilisi Sophia Thomalla ile beraber Nişantaşı'nda görüntülendi.

9 En çok futbolcu satan teknik direktörler Şenol Güneş, çalıştırdığı kulüplere oyuncu satışından 116 milyon euroluk katkı sağladı. Güneş'i 51 milyon euro ile Aykut Kocaman takip ediyor.