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Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz'a tepki

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'in Akhisarspor karşısında sahaya sürdüğü Burak Yılmaz'ı "Hırsız istemiyoruz" tezahüratlarıyla protesto etti.

Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz'a tepki
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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında Akhisarspor'un konuğu oldu.

TRİBÜNE ÇAĞIRILMADI

Siyah-beyazlıların Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, bu mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarların alkışlamak için tribüne çağırmadığı Burak Yılmaz'a tepki büyüktü.

HIRSIZ İSTEMİYORUZ

Manisa deplasmanında yer alan Beşiktaş taraftarı, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde tezahüratlar yaparak golcü futbolcuya tepki gösterdi.

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