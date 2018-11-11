Beşiktaş taraftarından Fikret Orman'a tepki

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'a 2-1 yenildi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, konuk ekibin 2-1 öne geçmesinin ardından oyunculara, 86. dakikadan itibaren ise Başkan Fikret Orman'a tepki gösterdi.
"FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE"
Beşiktaş Sompo Japan basketbol takımı oyuncularının 3 aydır maaşlarını alamamaları üzerine geçtiğimiz günlerde "Fikret Orman paralar nerede" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, aynı tepkiyi Sivasspor maçında da gösterdi.
Taraftarlar maçın son bölümünde yine aynı protestoyu tekrarlayarak "Fikret Orman paralar nerede?" ve "Yönetim bu takım senin eserin" şeklinde bağırdı.