Beşiktaş taraftarından hakeme kırmızı kart tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF'ye Twiter hesabı üzerinden flaş bir gönderme yaptı.

Eski performansından çok uzak bir görüntü sergileyen Selçuk İnan, başka bir takımda oynamak istemediği için sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

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Ersun Yanal: Hiçbir yönetici yanımda değil

Beşiktaş maçı sonrası "Hocası olmayan takım kazandı" diyen Ersun Yanal, neden böyle konuştuğunu anlattı. 58 yaşındaki teknik adam, "Hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor" dedi.