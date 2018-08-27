Beşiktaş taraftarından Oğuzhan'a tepki

Süper Lig'e 2 maçta 6 puan alarak başlayan Beşiktaş, Antalyaspor'a yenilerek 45 maçlık iç saha serisini kaybetti.

HEM DESTEK HEM ISLIK

3-2 biten karşılaşmada tribünlerin tepki gösterdiği isimlerden biri de Oğuzhan Özyakup'tu. İlk yarıda 2 net pozisyondan faydalanamayan Oğuzhan, top ayağına geldiği anlarda yuhaladı. Diğer Beşiktaşlı taraftarlar ise alkışlarla siyah-beyazlı futbolcuya destek verdi.

Siyah-beyazlılar, ayrıca ilk yarının bitmesinin ardından oyuncuları tribünlere çağırarak moral vermeye çalıştı.

Bu arada ilk yarının bitmesinin ardından tribünden maçı takip eden kaleci Tolga Zengin, sahaya inerek maçın dördüncü hakemi Suat Arslanboğa ile birinci devredeki tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuştu.