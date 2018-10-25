Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e sitem

Geçen sezon ligi dördüncü sırada bitiren bu sezona ise kötü başlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarların sabrı taştı. Şenol Güneş, Beşiktaş'a geldiğinden beri ilk kez tepki gösterdi.

"TAKIM NEDEN OYNAMIYOR ŞENOL HOCA"

2 sezon üst üste şampiyon olan Beşiktaş'ın geçen yıl başlayan düşüşü bu sezon da devam ediyor. Şenol Hoca ve öğrencileri Süper Lig'de 2, Avrupa'da ise 1 maç kaybetti. Bunun yanına bir de kötü futbol eklenince taraftarlar takıma kızdı, Güneş'e sitem etti.

Avrupa Ligi'nde Genk'le oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar takımın performansından memnun değil. Tribünler, futbolcuları alkışlayarak protesto ederken, "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın", "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor” şeklinde tezahüratlarda bulundu.