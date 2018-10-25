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Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e sitem

Beşiktaş'ın Genk'i ağırladığı UEFA Avrupa Ligi maçında kötü gidişat ilk kez tribünlere yansıdı. Taraftar Şenol Güneş ve öğrencileri aleyhine tezehüratlar yaptı.

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e sitem
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Geçen sezon ligi dördüncü sırada bitiren bu sezona ise kötü başlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarların sabrı taştı. Şenol Güneş, Beşiktaş'a geldiğinden beri ilk kez tepki gösterdi.

"TAKIM NEDEN OYNAMIYOR ŞENOL HOCA"

2 sezon üst üste şampiyon olan Beşiktaş'ın geçen yıl başlayan düşüşü bu sezon da devam ediyor. Şenol Hoca ve öğrencileri Süper Lig'de 2, Avrupa'da ise 1 maç kaybetti. Bunun yanına bir de kötü futbol eklenince taraftarlar takıma kızdı, Güneş'e sitem etti.

Avrupa Ligi'nde Genk'le oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar takımın performansından memnun değil. Tribünler, futbolcuları alkışlayarak protesto ederken, "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın", "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor” şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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