Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile oynadığı maçın öncesinde taraftarlardan tepki vardı.

"ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA NEREDE"

Beşiktaş taraftarları, A Milli Takım ile anlaşan teknik direktör Şenol Güneş'in adının anons edilmesi sonrasında ıslıklı tepki gösterirken, başkan Fikret Orman aleyhine de tezahürat yaptı. Orman'a tepki gösterildiği sırada stat hoparlörlerinden şarkı açılması da dikaktleri çekti.

Taraftarlar Şenol Güneş için, "Şenol Güneş istifa nerede?" şeklinde tezahürat yaptı, tribünde bir bölüm ise tepki gösteren taraftarlara reaksiyon verdi.

Öte yandan Beşiktaş taraftarları, yardımcı antrenör Guti lehine de tezahüratlarda bulundu.