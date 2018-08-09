Beşiktaş tek golle kazandı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, taraftarı önünde Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk etti.

Beşiktaş, daha da farklı kazanabileceği maçı 1-0 kazandı ve haftaya oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor aldı.

TEK GOL BABEL'DEN GELDİ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 6. dakikasında Ryan Babel'den geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan açtığı ortada kale arkasında şık bir kafa vuruşu yapan Babel, siyah-beyazlıların tek golünü kaydetti.

Golü erken bulan Beşiktaş, farkı daha çok açma fırsatlarını ise cömertçe harcadı. 34. dakikada Oğuzhan, altı pas içerisinde kafa vuruşunda kaleyi tutturamazken Tolgay Arslan'ın 45. dakikadaki vuruşu üst direkten geri döndü.

RÖVANŞ İÇİN AVANTAJ YAKALADIK

İkinci yarıda karşılaşmada tempo oldukça düşerken Beşiktaş, aradığı ikinci golü bulamadı ve maç 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında 16 Ağustos tarihinde LASK Linz ile Avusturya'da karşılaşacak.