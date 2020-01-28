Beşiktaş TFF'ye resmen başvurdu

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Maçta yaşanan tartışmalı bir pozisyon ise siyah-beyazlı camiayı ayağa kaldırdı.

RESMEN BAŞVURULDU

Göztepe'nin attığı ikinci golden önce kural hatası yapıldığını belirten yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Yazılı talebini resmi olarak federasyona ileten Beşiktaş, karşılaşmanın tekrarlanmasını talep etti.

İşte yapılan açıklama:

Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK