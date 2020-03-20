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Beşiktaş, Timon Wellenreuther ile görüştü

Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Loris Karius yerine kaleci arayan Beşiktaş, Hollanda'dan Timon Wellenreuther ile temasa geçti. Transfer konusunda son karar ise Sergen Yalçın'ın.

| Haber Merkezi
Beşiktaş, Timon Wellenreuther ile görüştü
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Beşiktaş'ta performansı nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen Alman kaleci Loris Karius, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı ekipte yer almayacak.

Karius'un yerine kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş, Hollanda'da ilk devrenin en iyi kalecisi seçilen Timon Wellenreuther'i listesine ekledi.

SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Williem II ekibinde forma giyen ancak sezon sonu serbest kalacak oyuncu hakkında son kararı ise, teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

25 MAÇTA 34 GOL

Bu sezon Eredivisie'de 25 mücadelede görev alan Timon, bu maçlarda toplam 34 gol yerken, 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

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