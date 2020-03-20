Beşiktaş, Timon Wellenreuther ile görüştü

Beşiktaş'ta performansı nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen Alman kaleci Loris Karius, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı ekipte yer almayacak.
Karius'un yerine kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş, Hollanda'da ilk devrenin en iyi kalecisi seçilen Timon Wellenreuther'i listesine ekledi.
SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN
Williem II ekibinde forma giyen ancak sezon sonu serbest kalacak oyuncu hakkında son kararı ise, teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
25 MAÇTA 34 GOL
Bu sezon Eredivisie'de 25 mücadelede görev alan Timon, bu maçlarda toplam 34 gol yerken, 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.