Beşiktaş, Tosic'i KAP bildirdi

Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlı ekip Dusko Tosic'in transferi konusunda Çin ekibi Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

5 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş, yaşlanan kadroda revizyon yapmak için bazı oyuncular için gelen teklifleri kabul etmeye başladı. Bunun ilk halkası olarak da Tosic, Çin'in yolunu tuttu.

Siyah-beyazlı ekip 33 yaşındaki Sırp futbolcunun satışından 5 milyon euro kazanacak. Tosic ise Çin'de 3 yıllık 10 milyon euro alacak.

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır."

TOSİC'TEN VEDA MESAJI

Beşiktaş'tan ayrılan Tosic, siyah-beyazlı taraftarlara Instagram hesabından veda etti.