Beşiktaş-Trabzonspor - CANLI SKOR

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47' GOL... Beşiktaş 0-2 Trabzonspor (Nwakaeme)
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-1 Trabzonspor
45+2' GOL... Beşiktaş 0-1 Trabzonspor (Rodallega)
42' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Arka direkte müsait pozisyonda topla buluşan Nwakaeme'nin pasında Beşiktaş defansı araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu.
35' Beşiktaş son bölümde baskılı. Siyah beyazlılar son 10 dakikada 2 gol girişiminde bulundu.
30' Beşiktaş Ljajic ile etkili geldi. Sağ çaprazdan vuruşunda top direğin yanından auta gitti. Tempo yükseldi.
22' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Karius boşa çıktı. Trabzonsporlu oyuncu topu boş kaleye gönderdi ancak üst direkten döndü.
20' Beşiktaş topun üstünlüğünü ele aldı. Siyah-beyazlılar oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor. Trabzonspor ise kanatlardan etkili olmaya çalışıyor.
10' Geride kalan 10 dakikada Trabzonspor daha atak oynayan takım. Beşiktaş Güven'ke kaleyi bir kez yokladı.
5' Derbinin ilk dakikaları yüksek tempoda başladı.
1' Derbide ilk düdük çaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde kritik karşılaşmada Trabzonspor'u konuk ediyor.
Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'un ise ilk 15 haftada 25 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Lens, Güven Yalçın.
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega