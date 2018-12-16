Beşiktaş-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, küme düşme hattında Fenerbahçe'yle kritik bir maça çıkacaklarını ifade etti.

Başakşehir'in deneyimli hocası Abdullah Avcı, şampiyon olmaları için kollandıklarına dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Abdullah Avcı: Kimse bizi korumuyor

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Ersun Yanal: Ayağa kalkma zamanı

Oyuncularıyla bir toplantı yapan Ersun Yanal, "Burası Fenerbahçe, başınızı kaldırın ve ileriye bakın. Bizden başarı bekleyen milyonlar var" dedi.