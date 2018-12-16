Beşiktaş-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde kritik karşılaşmada Trabzonspor'u konuk edecek.
İKİ TAKIM DA AYNI PUANDA
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak önemli müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor'un ise ilk 15 haftada 25 puanı bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Necip, Quaresma, Ljajic, Lens, Güven.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.