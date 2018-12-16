Beşiktaş-Trabzonspor maçı taktikleri

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. 25 puanlı iki ekip de kazanarak lider Başakşehir'le farkı azaltmanın peşinde.

STOPERLERE ÖNDE PRES

Bu sezon hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi yenen Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, siyah-beyazlı ekibi de devirmenin peşinde.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmalarında olduğu gibi oyuncularından maça hızlı başlamalarını isteyen Karaman, Beşiktaş'ın stoperlerini önde baskıyla hataya zorlamayı planlıyor. Rakip yarı sahada sıkı pres yaptıracak olan deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı ekibin hatalarından gol bulmayı hedefliyor.

Maç toplantısında konuşan Karaman'ın oyuncularına, "Kimseden çekinmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. 90 dakika tam konsantrasyon ve oyun disiplini istiyorum. Bunu yaparsak, kazanan biz oluruz. Size güveniyorum" dediği öğrenildi.

GÜNEŞ'İN TAKTİĞİ ERKEN GOL

Oyuncularına önde baskı kurmalarını söyleyen Şenol Güneş, taraftarın da etkisiyle erken gol bulmanın hesaplarını yapıyor.

Avrupa'dan elendiklerini ve artık tamamen lige odaklanmaları gerektiğini futbolcularına aktaran Güneş, ilk yarım saatte gol bularak rakibi baskı altına almak istiyor.

Tecrübeli teknik adam Ljajic'e, Güven'i savunma arkasına kaçırmak için sık sık ara pası atması talimatını da verdi.