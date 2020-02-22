Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de bu akşam haftanın en kritik karşılaşmalarından biri oynanacak.

Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Ljajic, hastalığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı süren Dorukhan da bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd olmak üzere 6 kişi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Trabzonspor'da cezalı Obi Mikel'in yanı sıra, sakatlığı bulunan isimler Nwakaeme, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür kadroda olmayacak. Campi Pereira ve Guilherme ise ceza sınırındaki isimler.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth