Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de bu akşam haftanın en kritik karşılaşmalarından biri oynanacak.

Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Ljajic, hastalığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı süren Dorukhan da bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd olmak üzere 6 kişi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Trabzonspor'da cezalı Obi Mikel'in yanı sıra, sakatlığı bulunan isimler Nwakaeme, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür kadroda olmayacak. Campi Pereira ve Guilherme ise ceza sınırındaki isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Karius

Gökhan Gönül

Vida

Ruiz

Rebocho

Elneny

Atiba

Caner Erkin

Lens

Boateng

Burak Yılmaz

Trabzonspor

Uğurcan Çakır

Pereira

Da Costa

Campi

Novak

Sosa

Abdulkadir Parmak

Guilherme

Ndiaye

Sturridge

Sörloth