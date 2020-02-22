Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de bu akşam haftanın en kritik karşılaşmalarından biri oynanacak.
Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Ljajic, hastalığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı süren Dorukhan da bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd olmak üzere 6 kişi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Trabzonspor'da cezalı Obi Mikel'in yanı sıra, sakatlığı bulunan isimler Nwakaeme, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür kadroda olmayacak. Campi Pereira ve Guilherme ise ceza sınırındaki isimler.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Karius
Gökhan Gönül
Vida
Ruiz
Rebocho
Elneny
Atiba
Caner Erkin
Lens
Boateng
Burak Yılmaz
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
Pereira
Da Costa
Campi
Novak
Sosa
Abdulkadir Parmak
Guilherme
Ndiaye
Sturridge
Sörloth