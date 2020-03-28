Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak arasında çek krizi

Beşiktaş, Burak Yılmaz’ı Trabzonspor’dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesmişti.

Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz’a vermişti.

Böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.

OLAY UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU'NA GİTTİ

Tecrübeli golcü, Fikret Orman döneminde Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü.

Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine siyah-beyazlı kulübü korumak adına Trabzonspor’un kapısını çaldı.

Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen bordo-mavili ekip ise TFF’ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na götürdü.