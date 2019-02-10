Beşiktaş tribünlerinden renkli görüntüler

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren maça tribünler damgasını vurdu.

JAPON TARAFTARLARIN İLGİSİ SÜRÜYOR

Kagawa transferi sonrası Beşiktaş'a özel olarak ilgi duyan Japon taraftarlar, dün yine Vodafone Park'taydı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde metrobüse astronot kıyafetiyle binen adam bu kez Vodafone Park'taydı. Herkesin fotoğraf çektirmek istediği astronotun, Yeşilay'ın bir kampanyası olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından maç öncesi yaptığı paylaşımda, "Yeşilay'ın #SigarayıBırakmaGünü için hazırladığı farkındalık çalışmasının kahramanı astronot bu akşam oynanacak Beşiktaş-Bursaspor maçında Vodafone Park tribünlerinde olacak!" demişti.