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Beşiktaş tribünlerinden 'Sergen Yalçın' tezahüratı

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 5 puan toplayan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı protesto edildi. Siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

| Haber Merkezi
Beşiktaş tribünlerinden 'Sergen Yalçın' tezahüratı
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Beşiktaş'ın Başakşehir maçında geriye düşmesinin ardından Vodafone Park'ı dolduran taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'yı protesto etti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Taraftarlar, yenilen golün ardından önce ''Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?'' tezahüratında bulundu.

Ardından Beşiktaş taraftarları, ''Sergen Yalçın'' diye bağırarak tempo tuttu. Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş 5 haftada 5 puan topladı. Kötü sonuçların sorumlusu olarak gösterilen deneyimli hoca, camiadan büyük eleştiriler almaya başladı.

Öte yandan sezon başında da ismi Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'u çalıştırıyor.

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