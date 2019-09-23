Beşiktaş tribünlerinden 'Sergen Yalçın' tezahüratı

Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çin Büyükelçisi Deng Li ile İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'yi ağırladı.

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Suat Arslanboğa, Beşiktaş'tan iki oyuncuyu atmadı

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın ilk yarısında kötü bir yönetim sergileyen hakem Suat Arslanboğa, siyah-beyazlı ekipten Ljajic ve Douglas'ı kırmızı kartla oyundan atamadı.