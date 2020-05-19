Beşiktaş: Tüm sonuçlar negatif

Beşiktaş, yeni bir koronavirüs testi yapıldığını ve önceden pozitif çıkan 10 kişi de dahil olmak üzere herkesin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Siyah beyazlı ekibin sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün imzasıyla kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TÜM SONUÇLAR NEGATİF OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR"

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza koronavirüs tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."