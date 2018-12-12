Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor

Vodafone Park'ta yapılacak maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 4. kez gruptan çıkma peşinde Güneş rekorunu geliştirmeyi sürdürecek.

BEŞİKTAŞ'A BERABERLİK YETECEK

I Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip yarın oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Sakatlıkları devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, Dorukhan Toköz'ün yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.