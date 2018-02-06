Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Başkent ekibinin konuğu oldu.

İlk mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

GOL MUSTAFA PEKTEMEK'TEN GELDİ

İlk yarıda çekişmeli bir mücadele oldu. İki takımın da net pozisyonlar bulduğu ilk devrede tek gol 25. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Siyah-beyazlılar devreye 1-0 önde girdi.

BEŞİKTAŞ TUR ATLADI

İkinci yarıda ev sahibi Gençlerbirliği farkı azaltmak adına takım halinde önde futbol oynadı. 70. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesinin ardından iyice vites artıran Başken temsilcisi, siyah-beyazlılara zor dakikalar yaşattı.

Ancak Gençlerbirliği bu akınlardan sonuç çıkaramayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galip yarıldı. Her iki maçtan da zaferle ayrılan Beşiktaş, adını yarı finale yazdırdı.

Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi VİDEO

YARI FİNALDE DERBİ OLABİLİR

Fenerbahçe, Giresunspor'u elerse Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.