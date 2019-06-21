Beşiktaş Tyler Boyd ile prensipte anlaştı

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1 Elif DM'den yürüdü, Melisa reddetti Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas, Instagram'dan mesaj attığı Melisa Dişisağlam isimli kadından beklemediği bir cevap aldı.

2 Arjantin, Kupa Amerika'da son kozunu oynayacak Uluslararası turnuvalarda başarılı olamayan Messili Arjantin, Kupa Amerika'dan da elenmekle karşı karşıya.

3 Şenol Güneş Ozan'ı motive etmeye çalışıyor A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı sonrası Ozan Tufan'la özel bir görüşme yaptı.

4 Dursun Özbek, G.Saray'ı icraya verdi Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, alacaklarından dolayı sarı-kırmızılı kulübe icra takibi başlattı.

5 Başakşehir dağılmaya devam ediyor Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, Adebayor, Serdar Taşçı, Bajic ve Kudriashov'la da yollarını ayırdı.

6 Kenyalı Onyango'nun yaşı tartışılıyor Kenya Milli Takımı'nın 26 yaşındaki stoperi Joash Onyango, görüntüsüyle bir kez daha futbolda yaş tartışmalarını gündeme getirdi.

7 Fatih Terim'in transfer listesi Bodrum'da bulunan Galatasaray teknik heyeti, bir yandan tatilin keyfini çıkarırken, diğer taraftan yapılacak olan transferi belirledi.

8 Beşiktaş'ta muhalifler Orman'a karşı harekete geçti Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a muhalif olan isimler, Ahmet Nur Çebi liderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan isimlerin aynı anda attıkları tweetler dikkat çekti.

9 Galatasara'da hedef Bolasie Galatasaray yönetimi, Onyekuru'yu transfer edemezse Yannick Bolasie'yi kadrosuna katacak. Kongolu futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.