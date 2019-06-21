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Beşiktaş Tyler Boyd ile prensipte anlaştı

Beşiktaş, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübü Guimaraes ile bonservis görüşmeleri sürüyor.

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Beşiktaş Tyler Boyd ile prensipte anlaştı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah beyazlıların listesine giren son isim, geçtiğimiz sezonun 2'inci yarısını MKE Ankaragücü'nde geçiren Tyler Boyd oldu. Beşiktaş, Yeni Zelanda asıllı ABD'li forvetle prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Vitoria Guimares'de bulunan 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Portekiz ekibinin, Tyler Boyd için 2 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.

Devre arasında  geldiği MKE Ankaragücü'nde 14 Süper Lig maçında forma giyen Boyd, 6 gol attı, 4 de asist yaptı. 

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