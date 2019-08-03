Beşiktaş Udinese'ye 2-0 yenildi

Beşiktaş, hazırlık maçında İtalya'nın Udinese takımına 2-0 yenildi

Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, hazırlık maçında eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı İtalya'nın Udinese takımıyla karşılaştı.

Beşiktaş, Salzburg'daki Grödig Stadı'nda yapılan müsabakaya Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Gary Medel, Muhayer Oktay, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı. İlk yarıda Erdem Seçgin de oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Umut Nayir, Oğuzhan Akgün, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz, Jeremain Lens, Alpay Çelebi, Necip Uysal, Kerem Kalafat, Utku Yuvakuran süre aldı.

Müsabakanın 47. dakikasında Kevin Lasagna'nın attığı golle 1-0 öne geçen Udinese, 53. dakikada Ignacio Pussetto'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Udinese, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığının ardından ilk kez hazırlık maçında oynadı.

Yeni sezon hazırlıklarının başlamasına kısa süre kala ameliyat edilen Burak, sakatlığını atlatmasının ardından siyah-beyazlı ekiple ilk kez hazırlık maçında forma giydi.

ŞENOL GÜNEŞ MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı tribünden izledi.

Süper Lig takımlarının yeni sezon öncesi Avrupa'da oynadığı hazırlık maçlarını yerinde izleyen Güneş, Beşiktaş-Udinese müsabakasını da yerinde takip etti.

Şenol Güneş'e Beşiktaş Kulübü yöneticileri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu eşlik etti.