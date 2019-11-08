Beşiktaş ülke puanına katkı yapamadı

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde, toplamda 5 takım temsil ediyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, eleme turunda Avrupa'ya veda ederken Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray ülkemizin başarısı için mücadele ediyor. Ancak Başakşehir dışında henüz varlık gösteren bir takım olmadı.

BAŞAKŞEHİR 5 PUANLIK KATKI YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nde ter döken Galatasaray, grubunda 4 maç sonunda 1 puan alırken; ülke puanını katkısı ise 5 oldu. Bu 5 puanın 4'ü ise katılım puanı.

Avrupa Ligi'nde 7 puanla grup lideri olan Başakşehir'in katkısı da Galatasaray gibi 5 puan oldu.

Avrupa Ligi'nde ön eleme turlarında aldığı puanların yanı sıra grup aşamasında 1 puan alabilen Trabzonspor'un katkısı 3.5 puan oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Avrupa Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesine rağmen 2.5 puan topladı.

Gruplara direkt katılan Beşiktaş, oynadığı 4 maçta puan alamadı. Avrupa'da sıfır çeken siyah-beyazlılar, ülke puanına da katkı yapamadı.