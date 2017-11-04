Beşiktaş uzatmalarda güldü

Müsabakaya Strawberry, Weems ve Semih Erden ile etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3. dakikayı 10-4 önde geçti. Hızlı hücumları Johnson, Emircan Koşut ve üç sayı çizgisinin gerisinden Bell ile iyi değerlendiren Darüşşafaka, 7. dakikada 18-12 üstünlüğü eline geçirdi.

Kalan bölümde siyah-beyazlılar farkı eritse de ilk çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun ilk bölümünde Strawberry, Erkan Veyseloğlu ve Sertaç Şanlı ile skor bulan ev sahibi ekip, 16. dakikayı 31-30 üstün geçti. Daha sonra Boatright'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle Beşiktaş Sompo Japan, devre arasında 42-39 üstün gitti.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

İki takımın da sert savunmayla başladığı maçın ikinci yarısında Beşiktaş Sompo Japan, Weems, Strawberry ve Diebler'ın sayılarıyla 27. dakikada 51-49 üstünlüğünü devam ettirdi. Kalan bölümde Strawberry ve Diebler ile skor bulmaya devam eden ev sahibi ekip, son çeyreğe de 60-53 önde girdi. Son periyoda iyi başlayan Darüşşafaka, Wilbekin ve Johnson ile ürettiği sayılarla 34. dakikada skoru lehine çevirdi: 63-64.

Kalan bölümde Weems'in üç sayı çizgisinin gerisinden, Sertaç Şanlı'nın da pota altından bulduğu sayılara, konuk ekip Cummings-Wilbekin ikilisiyle yanıt verdi ve çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi 77-77 eşitlikle tamamlandı.

KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU

Maçın uzatma bölümünde iki takım da hızlı hücumlarda sayılar üretirken 43. dakika 82-82 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Strawberry, Erkan Veyseloğlu ve Diebler ile basketler kaydeden Beşiktaş Sompo Japan salondan 88-84 galip ayrıldı.