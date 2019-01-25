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Beşiktaş Vagner Love ile yollarını ayırdı

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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