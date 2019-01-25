Beşiktaş Vagner Love ile yollarını ayırdı

5Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın son zamanlarda yaşadığı kötü durumlardan dolayı aşırı strese bağlı kilo kaybı yaşayınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
6Galatasaray üyelerinden yönetime tepki
Galatasaray’da forvet transferinin gecikmesi kongre üyelerini kızdırdı. Camianın önde gelen isimleri Başkan’ı mart ayındaki genel kurulda idari yönünden ibra etmemeyi planlıyor.
1Moses'in sözleşmesindeki küme düşme maddesi
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Moses'in, sözleşmesine "küme düşersek 3 milyon euro tazminat alırım" şeklinde bir madde koydurduğu öğrenildi.
3Tetteh'ten fedakarlık
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Tetteh, "Ben maaşımda indirime giderim, siz Sparta Prag'ı ikna edin" diyerek sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini gösterdi.
6Demba Ba Başakşehir'de
Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de oynayan Senegalli golcü Demba Ba'yı kadrosuna kattı.
7F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a ilk tepki
Haziran ayında başkan seçilen Ali Koç, taraftarlar tarafından ilk kez protesto edildi. Ülker Stadı'na bir pankart asan sarı-lacivertliler, kaliteli futbolcuların transfer edilmesini istedi.
8Hatayspor çeyrek finalde
1-0 kazandığı maçın rövanşında Hatayspor'a 4-1 yenilen Başakşehir, Türkiye Kupası'na veda etti.