Beşiktaş Vagner Love ile yollarını ayırdı

Mehmet Demirkol, 1. lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın son zamanlarda yaşadığı kötü durumlardan dolayı aşırı strese bağlı kilo kaybı yaşayınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve kaldı ve önemli bir 2 puandan oldu.

1 Moses'in sözleşmesindeki küme düşme maddesi Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Moses'in, sözleşmesine "küme düşersek 3 milyon euro tazminat alırım" şeklinde bir madde koydurduğu öğrenildi.

2 Ümraniyesporlular sevinirken ışıklar kapatıldı Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de yönetim, rakibinin sevinmesine izin vermeyerek stadın ışıklarını kapattı.

3 Tetteh'ten fedakarlık Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Tetteh, "Ben maaşımda indirime giderim, siz Sparta Prag'ı ikna edin" diyerek sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini gösterdi.

4 Galatasaray Alan transferini bitirdi Alan ve kulübü Guanghzou Evergrande ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu İstanbul'a getirmek için Dubai'ye gitti.

5 Mehmet Demirkol: F.Bahçe 1. lig standardının da altında Mehmet Demirkol, 1. lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

6 Demba Ba Başakşehir'de Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de oynayan Senegalli golcü Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

7 F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a ilk tepki Haziran ayında başkan seçilen Ali Koç, taraftarlar tarafından ilk kez protesto edildi. Ülker Stadı'na bir pankart asan sarı-lacivertliler, kaliteli futbolcuların transfer edilmesini istedi.

8 Hatayspor çeyrek finalde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Hatayspor'a 4-1 yenilen Başakşehir, Türkiye Kupası'na veda etti.

9 Bursa gol atınca Ali Koç yıkıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor'un 90. dakikada attığı beraberlik golünün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.