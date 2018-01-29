Beşiktaş Vagner Love'u KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vagner Love oldu.
Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, uzun süren görüşmelerin ardından Vagner Love ve kulübü Alanyaspor ile el sıkışmıştı.
30 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Siyah-beyazlı yönetim, dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. Öte yandan Vagner Love'un 30 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Beşiktaş kulübünün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Vagner Silva De Souza (Vagner Love) ile 2019 - 2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"
Kralspor, transferin bittiğini günler öncesinden böyle duyurmuştu...