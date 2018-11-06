Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş, VakıfBank karşısında direnemedi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Yorum Yap

Beşiktaş, VakıfBank karşısında direnemedi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Fatma Beyaz, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)

Setler: 18-25, 11-25, 18-25

Süre: 69 dakika (25, 21, 23)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM