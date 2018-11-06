Beşiktaş, VakıfBank karşısında direnemedi

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkma adına en kritik sınavını bu akşam Schalke karşısında verecek. Yenilmemiz durumunda ise işimiz Porto'ya kalacak.

Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler belli oldu. Listede sarı-kırmızılılardan 12, sarı-lacivertlilerden ise 4 isim var.

G.Saray ve F.Bahçe'de birçok isim PFDK'ya sevk edildi

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor, son olarak Gençlerbirliğini çalıştıran Ümit Özat'a teklif götürmeye hazırlanıyor.

TFF'nin olaylı derbinin ardından yaptığı PFDK sevklerine, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere, sarı-kırmızılı takımdaki birçok futbolcu sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, FB TV'ye yaptığı özel açıklamada "Artık insanlar tarafından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görülüyorum." dedi.

1 F.Bahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüştü Ersun Yanal'la ilk teması kuran F.Bahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamdan takımla ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. Yanal raporunu milli maç arasında yönetime sunacak.

2 Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler belli oldu. Kırmızı kart gören futbolcuların yanı sıra Fatih Terim başta olmak üzere 5 isme daha ceza gelecek.

3 Burak Yılmaz'a para cezası verildi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin feshedildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Ağaoğlu, golcü futbolcuya 500 bin TL para cezası verileceğini açıkladı.

4 G.Saray ve F.Bahçe'de birçok isim PFDK'ya sevk edildi Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler belli oldu. Listede sarı-kırmızılılardan 12, sarı-lacivertlilerden ise 4 isim var.

5 Avrupa'nın en az gol yiyen takımı Başakşehir 5 büyük lig ve Süper Lig'e bakıldığında en az gol yiyen takım Başakşehir ile Manchester City oldu. Defansıyla ünlü hoca Mourinho ise listeye giremedi.

6 Rizespor'dan Volkan Demirel'e teklif Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'e Çaykur Rizespor talip oldu.

7 Süper Lig'de iki takım hocasını gönderdi Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Tamer Tuna'yla, Alanyaspor ise Mesut Bakkkal'la yollarını ayırdı.

8 Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkma adına en kritik sınavını bu akşam Schalke karşısında verecek. Yenilmemiz durumunda ise işimiz Porto'ya kalacak.

9 Fenerbahçe Anadolu Efes'i uzatmada devirdi Fenerbahçe evinde ağırladığı Anadolu Efes ile 72-72 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gülen taraf sarı lacivertliler oldu.