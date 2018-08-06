Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya takımı LASK ile, bir diğer ekibimiz Medipol Başakşehir ise İngiltere'den Burnley takımıyla eşleşmişti.
Temsilcilerimizin tur atlamaları halinde play-off'taki rakipleri TSİ ile 14:30'da yapılacak kura çekimi sonrasında netleşecek.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Mariupol (Ukrayna) - Bordeaux (Fransa)
Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan)
Sigma Olomouc (Çekya) - Kairat (Kazakistan)
Sarpsborg (Norveç) - Rijeka (Hırvatistan)
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Dinamo Minsk (Bearus) – Zenit (Rusya)
Olympiakos (Yunanistan) – Luzern (İsviçre)
Genk (Belçika) – Lech Poznan (Polonya)
Zorya (Ukrayna) – Braga (Portekiz)
Trencín (Slovakya) – Feyenoord (Hollanda)