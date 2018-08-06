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Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri, bugün saat 14.30'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri
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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya takımı LASK ile, bir diğer ekibimiz Medipol Başakşehir ise İngiltere'den Burnley takımıyla eşleşmişti.

Temsilcilerimizin tur atlamaları halinde play-off'taki rakipleri TSİ ile 14:30'da yapılacak kura çekimi sonrasında netleşecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Mariupol (Ukrayna) - Bordeaux (Fransa)
Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan)
Sigma Olomouc (Çekya) - Kairat (Kazakistan)
Sarpsborg (Norveç) - Rijeka (Hırvatistan)

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dinamo Minsk (Bearus) – Zenit (Rusya)
Olympiakos (Yunanistan) – Luzern (İsviçre)
Genk (Belçika) – Lech Poznan (Polonya)
Zorya (Ukrayna) – Braga (Portekiz)
Trencín (Slovakya) – Feyenoord (Hollanda)

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