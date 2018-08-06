1 Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri, bugün saat 14.30'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

2 Nihat Kahveci-Fikret Orman kavgası Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, kendisine tefeci diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'a attığı mesajları yayınladı.

3 Ali Koç'un Benfica maçı yorumu Yarın oynayacakları Benfica maçı öncesi zor bir kura çektiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

4 Gomis'in tavırları taraftarı çıldırtıyor Penaltıyı kaçırarak kupanın Akhisarspor'a gitmesine neden olan Gomis'in, karşılaşmanın ardından rakip futbolcularla gülerek sohbet etmesi taraftarı bir hayli kızdırdı.

5 Negredo ve Vida için gelen son teklifler Beşiktaş'ta satış listesine konulan Negredo'yu Cardiff City'nin istediği öğrenildi. Vida ise Arsenal, Everton ve West Ham'ın transfer listesinde bulunuyor.

6 Fatih Terim'den VAR değerlendirmesi Süper Kupa'yı Akhisarspor'a kaptıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, her pozisyon için VAR'a gidilmemesi gerektiğini savundu.

7 Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti Son günlerde Galatasaray Yönetimi'nden zam talebinde bulunan Bafetimbi Gomis, Süper Kupa maçında kaçırdığı son penaltıyla takımını kupadan etti.

8 Tartışmalı VAR kararı Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın VAR kararı tartışmalara neden oldu

9 Fabri gözyaşlarıyla veda etti Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Fabri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında veda ederken gözyaşlarını tutamadı.