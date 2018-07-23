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Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ile B 36 Torshavn'ı elemesi durumunda Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
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İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

EŞLEŞMELER BELİRLENDİ

Beşiktaş, tur atlaması durumunda LASK (Avusturya) - Lillestrom (Norveç) maçının galibiyle karşılaşacak. Başakşehir, ise Aberdeen (İskoçya) - Burnley (İngiltere) eşleşmesinde tur atlayanla oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Başakşehir / Aberdeen v Burnley
B36 Torshavn v Beşiktaş / LASK v Lillestrom

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