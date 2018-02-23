Beşiktaş ve F.Bahçe'de derbi primleri belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, Osmanlı beraberliği sonrası yaşanan krizde, teknik direktör Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda ilk yarının sonuna kadar kalan 6 maça 1.5 milyon euro prim koymuş bunun da faydasını görmüştü.

Sarı-lacivertli takım Osmanlı maçı sonrası 5'te 5 yapmış ancak Konya deplasmanındaki beraberlik nedeniyle büyük ikramiyeyi son anda kaçırmıştı.

Yönetim, futbolcuların bu özverisi sonrası sistemde değişikliğe gitti. İkinci yarının başındaki 6 maçlık zorlu fikstür ikiye bölündü.

DERBİYİ ALIN 3 MİLYON TL'Yİ KAPIN

Göztepe, Trabzon, Gençlerbirliği maçları ayrı, Başakşehir, Alanya, Beşiktaş maçları ayrı değerlendirildi. Takım, ilk üç maçta 2 kez puan kaybı yaşadı.

Zor denilecek 3 maçta ise 2'de 2 yaparak son maça geldi. Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde 3 milyon TL Samandıra'da dağıtılacak.





FİKRET BAŞKAN 750 BİN TL DAĞITACAK

Diğer taraftan Beşiktaş yönetimi ise takımı ayağa kaldırmak için harekete geçti.

Derbiyi kazanıp, ezeli rakibi yakalamak ve zirvede de puan farkını indirmek isteyen siyah-beyazlılarda, Başkan Fikret Orman kesenin ağzını açtı.

Orman, pazar günkü maçın galibiyet primini 30'ar bin TL (toplam 750 bin TL) olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği konuşuluyor.