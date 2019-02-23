Beşiktaş ve F.Bahçe'de ilk 11'ler netleşiyor

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan dev karşılaşma öncesi, her iki takımın teknik direktörü de sahaya çıkacak 11'leri belirlemeye başladı.

ŞENOL GÜNEŞ 2 BÖLGEDE KARARSIZ

Ev sahibi Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in 10 numara ve sol kanat bölgelerinde kararsız olduğu öğrenildi.

Sarı kart cezalısı Ljajic'in yerine fiziksel olarak henüz hazır olmayan Kagawa'yı ilk 11'de başlatıp başlatmama konusunda tereddütleri olan tecrübeli teknik adamın, orta saha 3'lüsünü Atiba-Dorukhan-Kagawa ya da Atiba-Medel-Dorukhan şeklinde yapması bekleniyor.

Quaresma'yı ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan Güneş, sol kanatta ise kimi oynatacağına henüz karar vermedi. 66 yaşındaki teknik adam, Lens'in son maçtaki kötü görüntüsü nedeniyle Güven'e şans verebilir.

ERSUN YANAL MEHMET EKİCİ'Yİ ARIYOR

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise derbiye çıkacak 11 hemen hemen belli gibi.

Mehmet Ekici ve Valbuena'nın sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olmasına üzülen Yanal'ın orta saha kurgusunu Jailson-Mehmet Topal- Tolgay şeklinde yapması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Medel, Dorukhan (Kagawa) Güven (Lens) , Quaresma, Burak

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Moses, Soldado