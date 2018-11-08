Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa arenasında

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş gruptan çıkma adına kritik virajda.

Beşiktaş, Genk deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkarken, Fenerbahçe kendi evinde Anderlecht'e geçit vermeyerek moral bulmak istiyor.

Temsilcilerimizin muhtemel 11'leri şöyle:

BEŞİKTAŞ'TA 2 ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş: Karius, Necip, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay, Quaresma, Ljajic, Babel, Mustafa

Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovsky, Uronen, Pouzelo, Maehle, Heynen, Lucumi, Ndongala

Beşiktaş'ın Belçika deplasmanında çok önemli iki eksiği var. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Adriano karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi. Bu durumda Necip Uysal'ın sağ bekte görev yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE BENZİA KADRO DIŞI

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Elif, Ayew, Alper, Valbuena, Slimani

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Makarenko, Trebel, Gerkens, Bakkali, Dimata

UEFA Avrupa Ligi'nde kendi evinde 3 puan alarak hem taraftarla barışmak hem de moral bulmak isteyen futbolcular Koeman ile antrenmanlarda sıkı bir çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin bu akşam en büyük eksiği idari kararla kadro dışı bırakılan Benzia olacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN GRUPLARDA SON DURUMU

MAÇLAR SAAT KAÇTA OYNANACAK

Fenerbahçe'nin maçı saat 18:50'de, Beşiktaş'ın maçı ise 20:55'te başlayacak. Temsilcilerimizin maçları beIN Sports 1'den yayınlanacak.