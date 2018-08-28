Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi TFF, Beşiktaş'ı kötü ve çirkin tezahürat yapmaktan, Galatasaray'ı ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. 28.08.2018 - 17:33