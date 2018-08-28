Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 3. haftasının geride bıraklımasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu disiplin sevklerini açıkladı.
Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."