Beşiktaş ve Göztepe PFDK'da

Disiplin sevkleri, TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Göztepe-Beşiktaş maçında taraftarların sebep olduğu olaylar nedeniyle her iki takım da PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsünün 8/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu LEO SCHWECHLEN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.